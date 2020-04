Calciomercato Roma, dalla Spagna: anche i giallorossi su Igor Gomes. L'agente: "Sogno di portarlo al Real Madrid"

"Igor Gomes è nel mirino dei più grandi club d’Europa". A parlare così ai microfoni di Fox Sports è Wagner Riberio, agente del giovane centrocampista del San Paolo che per la sua forte somiglianza con Kakà in Brasile è stato ribattezzato appunto 'il nuovo Kakà'. Come riferisce il portale spagnolo, probabilmente tra le big europee a cui fa riferimento il procuratore brasiliano ci sono anche Roma, Barcellona e Real Madrid, che avrebbero messo nel mirino proprio il giocatore classe 1999. Tuttavia, nella stessa intervista rilasciata ai media sudamericani, Riberio, agente tra l’altro anche di Neymar, non ha nascosto di voler portare Gomes proprio nei Blancos. "C'è stato un periodo in cui si diceva che il Real volesse Gomes e avevo risposto che non era il momento di parlarne – ha ammesso il procuratore – Mi piace il Real e se adesso ce ne fosse l’opportunità lo porterei lì volentieri. Sarebbe un sogno".

