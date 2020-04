Calciomercato Roma, dalla Francia: giallorossi, Milan e Valencia si sfidano per Thauvin

Roma, Milan e Valencia: è corsa a tre per accaparrarsi l'attaccante del Marsiglia Florian Thauvin. Il classe 1993 francese è in scadenza nel giugno 2021 e, qualora non riuscisse a trovare un accordo con il club provenzale per l'estensione del contratto, sarebbe pronto a lasciare l'OM. Difficile , secondo il portale transalpino, che possa tornare in Premier League dopo l'esperienza deludente nel Newcastle. Per lui quindi si prospettano le destinazioni di Roma, Milan e Valencia, squadre dove potrebbe riscattarsi dopo una stagione rimasto lontano dai campi per alcuni fastidi accusati alla caviglia che spera di aver risolto con un intervento chirurgico a cui si è sottoposto lo scorso settembre.

(le10sport.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE