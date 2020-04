Nonostante lo stop forzato al calcio giocato, le società continuano a lavorare sul mercato. Un nome caldo in vista di questa estate è Jesus Corona, esterno del Porto. Tra le pretendenti al messicano, come riportano dal Portogallo, c’è anche la Roma di Paulo Fonseca, oltre all’Inter. In Europa Corona è “osservato speciale” anche di Siviglia, Valencia, Schalke 04, Everton e West Ham.

(abola.pt)

