Calciomercato Roma, cambio di rotta a Trigoria: blindare i big, cedere i calciatori già in prestito e limare sugli ingaggi più pesanti

Cambiano i piani della Roma: in un momento di emergenza economica la strategia più semplice ed immediata sarebbe quella di cedere i pezzi pregiati per far cassa, ma a Trigoria la dirigenza ha deciso di comune accordo di invertire la rotta rispetto agli ultimi anni e tenere i big.

Stando a quanto riportato dall'emittente satellitare, per fronteggiare il periodo difficile si punterà piuttosto a cedere i pezzi già in prestito all'estero, tra questi Nzonzi, Karsdorp, Schick e con ogni probabilità Florenzi, e a limare sui pesanti ingaggi degli ultratrentenni. A questi va aggiunto anche quello di Pastore: il trequartista argentino è alla soglia dei trent'anni e percepisce uno stipendio che sul bilancio giallorosso esercita un peso non indifferente.

(Sky Sport)