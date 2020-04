Calciomercato Roma, Antognoni: "La Fiorentina vuole tenersi stretta Castrovilli"

La Fiorentina non ha intenzione di privarsi di Gaetano Castrovilli nella prossima sessione di mercato. Giancarlo Antognoni, club manager della squadra toscana, ha ribadito la volontà della società di Commisso di non privarsi di uno dei suoi talenti pi promettenti: "Castrovilli al momento e' il miglior giocatore italiano della serie A insieme a Sensi e Tonali. Ce lo teniamo stretto". Nei mesi scorsi Castrovilli era stato accostato con insistenza alla Roma, che vedrebbe nel giocatore il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo.

(Toscana tv)