Calciomercato Roma, ag. Urzi: "Contattato da intermediari del club giallorosso. C'è una clausola di 30 milioni di dollari"

EUROPACALCIO.IT – Non è una novità che la Roma sia sulle tracce del giovane esterno offensivo del Benfield Agustin Urzi. A confermare questo interesse da parte del club giallorosso è stato lo stesso giocatore in una recente intervista rilasciata a TNT Sports. Alle dichiarazioni del classe 2000 argentino ("Mi sono arrivate proposte anche dalla Roma")si aggiungono quelle del suo agente, Maximiliano Gallo, il quale, interpellato dal portale sportivo, ha rivelato di essere stato contattato da intermediari di Roma e Fiorentina. Queste le sue parole:

Maximiliano è vero che ci sono alcuni club italiani che sono interessati ad Urzi? Si parla dell’Inter…

Ci sono stati sondaggi da varie squadre ma al momento ancora nessuna offerta. Sono stato contattato da diverse persone che affermano di essere vicine ai direttori sportivi di Roma e Fiorentina.

Urzi ha una clausola rescissoria?

Sì, di 30 milioni di dollari

Se un club dovesse offrire una cifra inferiore alla clausola, il Banfield accetterebbe?

Ci sarebbe da capire quale sarà la squadra. Vogliamo accompagnare la carriera di Agustin di pari passo con l’offerta economica. Con il Banfield abbiamo un rapporto eccellente, la società si è sempre comportata molto bene con lui e la famiglia. Personalmente sono molto vicino alla famiglia di Urzi. Prenderemo una decisione tutti insieme.

Qual è il sogno di Urzi?

Il suo sogno è quello di diventare campione con il Banfield e successivamente essere in grado di crescere e andare in Europa in un buon club che può aiutarlo a sviluppare le sue qualità ad alti livelli.

VAI ALLE DICHIARAZIONI ORIGINALI