Uno dei problemi alla ripresa del campionato sarà la chiusura dei contratti al 30 giugno, con la stagione che, nel caso si trovasse l'accordo e si verificassero le condizioni per ripartire, quasi certamente terminerà oltre quella data. Così, stando a quanto riporta l'emittente satellitare, la Roma avrebbe già trovato l'accordo con Manchester United e Arsenal in merito ai prestiti di Smalling e Mkhitaryan che potranno, nel caso, concludere la stagione in giallorosso.

(Sky Sport)