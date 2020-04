Calciomercato, presidente Steaua Bucarest: "Offerta dall’Europa per Coman". Anche la Roma tra le possibili ipotesi

Florinel Coman fa gola a diverse big d'Europa. Il talento della Steaua Bucarest - seguito da alcuni osservatori della Roma durante lo scorso febbraio - è infatti al centro di alcune trattative per trasferirsi in una big europea, come confermato dal presidente del club romeno: "Inizialmente hanno offerto otto milioni di euro e il 10% del futuro trasferimento, ma ho detto di no: ne ho chiesti 10 e il 20% sulla futura rivendita". Considerato l'interesse già manifestato dalla Roma, i giallorossi sono inevitabilmente una delle società che potrebbero aver tentato l'assalto al classe '98.

(Digi Sport)