Calciomercato, Matthaus: “Il tempo di Gotze al Borussia è finito. Serie A campionato adatto a lui”

L'addio di Mario Gotze al Borussia Dortmund sembra ormai cosa certa. A confermarlo Lothar Matthaus, che ai microfoni dell'emittente satellitare ha parlato del futuro del giocatore tedesco e di un suo possibile futuro in Serie A. Gotze, che si libererà a parametro zero, è da tempo sulla lista dei possibili rinforzi di Petrachi. Queste le parole di Matthaus: "Suppongo che il suo tempo a Dortmund sia finito. Sarei molto sorpreso se ci fosse un accordo nei negoziati imminenti. Oggi il suo modo di giocare a calcio non va più bene. Gli manca la velocità per stare al passo con il calcio praticato dal Dortmund e da molti altri club. Non è mai tornato al suo meglio a Dortmund dopo il suo ritorno dal Bayern Monaco. Gotze deve trovare un club e soprattutto un allenatore che costruisce intorno a lui e allinea gli schemi di gioco con lui. La Serie A sarebbe giusta per lui. Il gioco lì non si sviluppa così rapidamente e questo gli può dare beneficio. La volontà di sicuro non gli manca, ma non è il giocatore che insegue gli avversari indietro per 30 metri".

(Sky Sport)