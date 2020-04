Calciomercato: Bonaventura lascerà il Milan a parametro zero

Nei giorni scorsi era stato accostato alla Roma come possibile rinforzo per la prossima stagione. Un'idea di mercato che sarà sicuramente agevolata: Giacomo Bonaventura lascerà infatti il Milan alla scadenza del suo contratto, prevista per il prossimo giugno. Come riferisce su Twitter il giornalista Nicolò Schira, infatti, il club rossonero ha già comunicato al giocatore l'intenzione di non rinnovare l'attuale accordo. Stesso destino per l'ex laziale Lucas Biglia, i cui agenti hanno ricevuto la stessa comunicazione.

