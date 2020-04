Calciomercato: anche l'Inter pensa a Mertens e Verthongen

Due idee a basso costo per la Roma, ma non solo. Dries Mertens e Jan Vertonghen, entrambi in scadenza di contratto, sono due nomi accostati ai giallorossi nelle ultime ore, ma il club capitolino trova una concorrente per entrambi. Come riporta il quotidiano sportivo anche l'Inter sta pensando a loro per allungare la rosa e regalare alternative di livello a Conte. Due nomi 'sponsorizzati' dal connazionale Lukaku. Se Vertonghen è tentato dall'esperienza in Italia, il nodo nel caso di Mertens però è il contratto: il giocatore chiede un contratto triennale e a 33 anni difficilmente potrebbe essere accontentato.

(Gasport)