Calciomercato Roma: Karsdorp non verrà riscattato dal Feyenoord

Rick Karsdorp sembra destinato a lasciare un'altra volta il Feyenoord. Il terzino di proprietà della Roma, attualmente in prestito al club dove è cresciuto e che lo ha lanciato nel mondo del calcio, a fine stagione dovrebbe rientrare a Trigoria per poi essere nuovamente girato in prestito ad un altro club. Il Feyenoord infatti non sembra intenzionato a riscattare il cartellino del giocatore, visto che il prezzo stabilito dalla Roma è considerato troppo alto. Il club olandese avrebbe già individuato il sostituto di Karsdorp: si tratta di Pachonik del Venlo.

