Calciomercato Roma: tentativo del Cagliari per Olsen, ma solo se parte Cragno. Sullo svedese anche Bologna e Sporting Lisbona

Era difficile immaginare che dopo l'opaca stagione trascorsa alla Roma Robin Olsen potesse attirare, a distanza di pochi mesi, le attenzioni di diversi club. Eppure le prestazioni fornite dal portiere svedese nella prima parte di stagione con il Cagliari hanno risvegliato diversi interessi nei suoi confronti. I primi a pensare ad un possibile riscatto sono proprio gli isolani, che però nell'accordo con la Roma non hanno inserito clausole per eventuali diritti di opzione sul calciatore. Inoltre la squadra allenata da Zenga potrebbe fare un tentativo per l'estremo difensore di proprietà dei giallorossi solo qualora Cragno dovesse partire in estate.

Su Olsen però è vigile anche l'interesse del Bologna, che cerca un vice-Skorupski, e dello Sporting Lisbona, che per il portiere potrebbe rappresentare una forte tentazione visti anche i palcoscenici europei che la squadra lusitana gli garantirebbe.

(tmw.com)

VAI ALLA NOTIZIA ORIGINALE