Calciomercato Roma: si complica il riscatto di Smalling. Spazio a Cetin e Ibanez e si punta su Bambu

In attesa che l'emergenza coronavirus rientri al più presto, la Roma inizia a pianificare il futuro. A meno che i giallorossi non riescano a centrare la qualificazione alla prossima Champions League difficilmente riusciranno a riscattare il prestito di Chris Smalling visto che il Manchester United, che ne detiene il cartellino, rimane inamovibile sulle sue richieste. Come riportato sul portale dell'emittente televisiva, se realmente il ds Petrachi non riuscisse a ingaggiare lo stopper inglese, punterebbe sul difensore dell'Atletico Paranaense, titolare dell'Olimpica brasiliana, Robson Bambu. Inoltre è nei progetti di dare maggiore spazio a Cetin e Ibanez per via di una possibile cessione anche di Fazio.

(sportmediaset.mediaset.it)

