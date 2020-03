Dries Mertens era una dei sogni della Roma in vista del prossimo mercato di gennaio, ma come riporta l'emittente satellitare il belga non appare destinato a vestire giallorosso. L'attaccante infatti è ad un passo dal rinnovo con il Napoli fino al 2022, con cui da poco ha stabilito il nuovo record di gol. Positivo l'esito dell'incontro di oggi pomeriggio tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l'agente del giocatore.

(sky sport)