Calciomercato Roma: interessa Pessina del Verona

Calcio fermo per l'emergenza coronavirus, non si fermano invece le voci di calciomercato. A Trigoria si continua a pianificare la prossima stagione e in tal senso il ds della Roma Petrachi ha messo gli occhi su un giovane di prospettiva. Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo il nuovo obiettivo del club giallorosso è Matteo Pessina, centrocampista classe 1997.

Di proprietà dell'Atalanta ma in questa stagione in prestito al Verona, Pessina è seguito con interesse anche dal Napoli. La sua valutazione al momento si assesta tra gli 8 e i 10 milioni.

(Gasport)