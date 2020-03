Durante il mercato di gennaio, uno dei nomi fatti con maggior insistenza per rafforzare le fasce della Roma era stato quello di Davide Faraoni del Verona. Il ragazzo piace molto a Petrachi, che era pronto a tornare alla carica per giugno. Come riporta il quotidiano sportivo, però, ora su Faraoni ci sarebbe un forte interessamento del Napoli, che avrebbe superato la concorrenza giallorossa con un’offerta molto importante.

(gasport)