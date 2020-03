Calciomercato Roma, il Napoli avvia una trattativa per Boga

Il campionato è in bilico a causa dell'emergenza coronavirus, ma alcune squadre hanno deciso di iniziare nonostante tutto a muoversi in vista della prossima sessione di mercato estivo. Tra queste c'è il Napoli di Gattuso, che sembra verrà confermato sulla panchina azzurra, che ha messo nel proprio mirino Jeremie Boga, giocatore di proprietà del Chelsea e attualmente in forza al Sassuolo. Il calciatore era stato accostato anche alla Roma, ma in questo momento sembra che il Napoli sia in netto vantaggio su tutte le altre concorrenti.

(gasport)