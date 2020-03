Calciomercato Roma, i giallorossi vogliono Frattesi: possibile scambio con Defrel

In attesa di capire gli sviluppi del calcio italiano, la Roma guarda al futuro. I giallorossi infatti vorrebbero riportare a casa Davide Frattesi, ceduto al Sassuolo ma in prestito all'Empoli. Come scrive il portale di calciomercato il club capitolino vorrebbe esercitare il diritto di recompra sul cartellino del centrocampista. Allo stesso tempo nell'operazione potrebbe rientrare Gregoire Defrel, che i neroverdi vorrebbero trattenere. Su Frattesi c'è da segnalare anche l'interesse dell'Everton di Ancelotti.

(tmw.com)

