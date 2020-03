In attesa di capire l'evolversi della situazione legata all'emergenza Covid-19, molte squadre pianificano il prossimo mercato. E in casa Roma la posizione di Smalling è in bilico. Sul difensore, in prestito dal Manchester United, ci sarebbe infatti l'Arsenal. Una pista che diventerebbe percorribile soprattutto in caso di mancata qualificazione della Roma alla prossima Champions League. L'alternativa per i Gunners è Umtiti del Barcellona.

(mirror.co.uk)

