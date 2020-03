Calciomercato Roma, dalla Germania: Schick può tornare in giallorosso. Il Coronavirus blocca il riscatto

Patrick Schick potrebbe far presto ritorno alla Roma. L'attaccante è attualmente in prestito al Lipsia ma la sua permanenza in Bundesliga sembra tutt'altro che scontata. Il club tedesco fino a poche settimane fa sembrava intenzionato a riscattare il cartellino del ceco a fine stagione, ma l'emergenza sanitaria legata al coronavirus sembra aver stravolto completamente i piani del Lipsia. La cifra concordata dai tedeschi con la Roma (28/29 milioni di euro) appare infatti troppo elevata per le casse del Lipsia che, tramite il direttore sportivo Krosche, ha chiaramente fatto capire che senza gli introiti derivanti dalla qualificazione alla Champions e dai diritti televisivi del campionato i piani di mercato del club saranno inevitabilmente stravolti.

(kicker.de)