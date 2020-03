Calciomercato Roma, dal Portogallo: Olsen obiettivo dello Sporting per la prossima estate

Il calcio in Europa è fermo ma all'estero pensano anche alla pianificazione per la prossima stagione, nello specifico al calciomercato. Lo Sporting Lisbona sta pensando a Robin Olsen. Secondo quanto riporta la stampa lusitana il club biancoverde lascerà partire il brasiliano Renan e cercherà un portiere esperto da affiancare a Luis Maximinao, che nei progetti dovrà continuare a fare il titolare. Olsen rientrerà alla Roma alla scadenza del prestito secco con il Cagliari, ma non appare destinato a restare a lungo nella capitale.

