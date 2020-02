Calciomercato: ufficiale il passaggio di Ziyech al Chelsea

Annunciato a febbraio dai due club, il trasferimento del centrocampista Hakim Ziyech dall'Ajax al Chelsea per 40 milioni di euro e' stato formalizzato oggi dal club di Premier League dopo l'accordo con il giocatore per il suo contratto a Londra. Il 26enne nazionale marocchino, grande protagonista della bella cavalcata dell'Ajax in Champions League la scorsa stagione, resterà in prestito ai 'lancieri' fino al 30 giugno. Sabato, l'Ajax aveva annunciato l'ingaggio del brasiliano Anthony, che sostituirà Zyech dal 1 ° luglio.

Ziyech era stato a lungo inseguito dalla Roma specialmente nell'estate del 2018 dopo che era saltata la trattativa per Malcom.