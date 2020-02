Calciomercato Roma: sfida al Chelsea per Ibrahimoglu

Continua la caccia della Roma ai giovani prospetti. Secondo le indiscrezioni raccolte dal sito di calciomercato, i giallorossi starebbero seguendo Melih Ibrahimoglu, centrocampista austriaco di origini turche classe 2000 che è già nel giro della prima squadra del Rapid Vienna oltre che della Nazionale Under 20. Ha il contratto in scadenza nel 2021, tanto che i biancoverdi potrebbero accontentarsi di un'offerta intorno ai 3,5 milioni di euro in estate. Per arrivare a Ibrahimoglu, finito in passato anche nel mirino della Sampdoria, i giallorossi dovranno però battere la concorrenza di diverse squadre italiane ed europee tra cui il Chelsea.

(calciomercato.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE