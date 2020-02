Calciomercato Roma, senza Champions rischio rivoluzione: Pellegrini, Zaniolo e Diawara gli unici incedibili

Il periodo negativo sia in termini di gioco che di risultati sta imponendo delle riflessioni al management della Roma. La partita di sabato prossimo contro l'Atalanta può indirizzare in un senso o in un altro la stagione, ma a fine anno i giallorossi potrebbero andare incontro ad un'ennesima rivoluzione qualora la qualificazione alla tanto agognata Champions League non dovesse arrivare.

In quel caso, infatti, non sarebbe necessario trattenere calciatori dall'ingaggio pesante e che magari abbiano già passato i 30, come Dzeko e Kolarov. Stando a quanto riportato dal sito dedicato al calciomercato, in caso di mancata qualificazione per l'Europa che conta, Under sarebbe il primo sulla lista dei cedibili del ds Petrachi. Zaniolo, Pellegrini e Diawara gli unici intoccabili.

(calciomercato.com)

