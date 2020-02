Sono attesi domenica allo Stadio Olimpico, per Roma-Lecce, gli scout dell'Arsenal. Nel mirino degli occhi dei gunners ci sarà Bryan Cristante, come riferisce il sito dedicato al calciomercato. Il centrocampista, arrivato a Roma dall'Atalanta, è ritenuto adatto alla Premier League per le sue caratteristiche.

(calciomercato.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE