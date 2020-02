Calciomercato Roma: Petrachi non molla Faraoni in vista della campagna acquisti estiva

Il direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi non ha mai abbandonato la pista di mercato che porta al terzino del Verona Davide Faraoni, autore di un'ottima prima parte di stagione con 3 gol (tra cui uno segnato proprio alla Roma) e 3 assist in 24 presenze in campionato. Nell'ultimo giorno del calciomercato invernale il club giallorosso, dopo aver lasciato partire Florenzi al Valencia, e non del tutto convinto di Bruno Peres, aveva provato a chiedere il classe 1991 nato nelle giovanili della Lazio in prestito con diritto di riscatto alla quindicesima presenza. Gli scaligeri, invece, l'avrebbero voluto cedere in prestito con l'obbligo. Alla fine non se n'è fatto più nulla a causa dei tempi troppo ristretti ma i discorsi, come riferisce il portale dedicato al calciomercato, si potrebbero riaprire nelle prossime settimane in vista della campagna acquisti estiva. La valutazione del giocatore è superiore ai 5 milioni di euro.

(Calciomercato.com)

