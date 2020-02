Calciomercato Roma, Haaland proposto a Trigoria tre anni fa. Il rifiuto dei giallorossi: "Troppo pigro"

Erling Haalnad avrebbe potuto vestire la maglia della Roma perché nel 2017, come riferito dal quotidiano torinese, Lodovico Spinosi, rappresentante dell'agente Fifa Tore Pedersen per il mercato italiano, aveva segnalato il giovane talento norvegese, ora in forza al Borussia Dortmund, proprio ai giallorossi. La risposta degli scout romanisti è stata: bravo ma pigro, da rivedere. Ecco, quando un osservatore scrive "da rivedere", qualsiasi società fa passare almeno un anno prima di andare – eventualmente – a rivedere. Così la Roma perde l'attimo. Il giocatore era stato proposto anche alla Juventus, ma tre milioni e ottocentomila euro per un diciassettenne sembravano troppi, e all'Inter, ma allora Walter Sabatini era prossimo al divorzio.

(Tuttosport)