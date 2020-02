Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: i giallorossi sulle tracce di Ismail Jakobs del Colonia

Ha fatto il suo esordio con la prima squadra del Colonia soltanto lo scorso novembre nel match con l'Hoffenheim e Ismail Jakobs, esterno offensivo sinistro classe 1999, è già finito nel mirino di parecchi club europei. Come riferisce il portale oltremanica, il giovane attaccante tedesco viene continuamente monitorato dal Tottenham, Leicester e dalla Roma, pronti ad ingaggiarlo in vista della prossima sessione di mercato estiva. Jakobs, che ha il contratto in scadenza nel 2022, ha già collezionato 9 presenze nella massima serie tedesca con 2 gol segnati ed è stato nominato il debuttante del mese di dicembre della Bundesliga. Inoltre l'ala tedesca all'occorrenza può ricoprire anche il ruolo di terzino sinistro.

