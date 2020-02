Calciomercato Roma, Barisic: "I giallorossi erano interessati a me, ma scegliere di restare qui non è stato difficile"

A pochi giorni dalla chiusura della sessione di calciomercato che lo aveva visto accostato alla Roma, ha rilasciato un'intervista al quotidiano scozzese Borna Barisic, terzino sinistro in forza Rangers di Glasgow. Al calciatore croato è stato chiesto un commento proprio sul suo accostamento ai giallorossi. Queste le sue dichiarazioni:

"Gerrard mi è rimasto accanto anche nei momenti difficili. Lui e il suo staff hanno creduto in me. Qui mi sento come in famiglia. Alcune società come la Roma hanno mostrato interesse ed è una bella cosa, ma il mio obiettivo era restare e l’ho dimostrando firmando il rinnovo giovedì. Non è stata una scelta difficile per me. Sono completamente concentrato sui Rangers e sono voluto restare fin dal primo giorno".

(heraldscotland.com)

