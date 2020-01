Ufficiale l'acquisto di Jasmin Kurtic da parte del Parma, come reso noto proprio dal sito ufficiale del club. Il calciatore si trasferisce in gialloblù con la formula del prestito con obbligo di riscatto, firmando un contratto che lo legherà ai ducali fino al 30 giugo 2023. Nuovo uomo a disposizione di Roberto D'Aversa, quindi, anche in vista della sfida di Coppa Italia contro la Roma.

(parmacalcio1913.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE