La Roma continua a tentare di trasformare il prestito di Chris Smalling in un trasferimento a titolo definitivo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione 'Calciomercato - L'originale', infatti, in settimana a Trigoria si lavorerà per trovare l'accordo definitivo con il Manchester United, proprietario del cartellino del centrale difensivo inglese.

(Sky Sport)