Calciomercato Roma: si congela la pista per Borna Sosa. Rimane viva l'ipotesi Villar

Borna Sosa è un nome che è stato accostato alla Roma e su cui il d.s. Petrachi avrebbe provato l'affondo qualora lo scambio Spinazzola-Politano sarebbe andato a buon fine. Come riferisce l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio durante la trasmissione 'Calciomercato-L'Originale' in onda sull'emittente satellitare, i contatti tra i giallorossi e lo Stoccarda sono inevitabilmente rallentati. Per quanto riguarda il centrocampo la Roma segue sempre Villar dell'Elche sul quale però il Valencia ha la possibilità di pareggiare l'eventuale offerta.

(Sky Sport)