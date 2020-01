Calciomercato Roma: possibile partenza di Fuzato in prestito fino a giugno

Nuovo nome in possibile uscita per la Roma: stando a quanto riportato da Jacopo Aliprandi con un tweet sul proprio profilo, Daniel Fuzato potrebbe lasciare i giallorossi per accasarsi in prestito fino a giugno in un club dove possa giocare titolare. Secondo il giornalista del Corriere dello Sport per convincere Petrachi a cederlo, però, servirà un'offerta convincente: Fuzato è sì il terzo portiere nelle gerarchie di Paulo Fonseca, ma le condizioni fisiche non ottimali di Antonio Mirante potrebbero spostare le valutazioni della dirigenza giallorossa.

L’entourage di #Fuzato da oggi al lavoro per trovare una squadra che lo possa far giocare titolare (in prestito) fino a giugno. Davanti a una buona offerta può partire, altrimenti la Roma lo terrà “di scorta” viste le condizioni non ottimali di Mirante. #ASRoma @CorSport pic.twitter.com/U4m1F8sPoP — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) January 2, 2020