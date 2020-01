Non solo l’attacco, la Roma sta pensando anche a rinforzare la difesa. Come riporta l’emittente satellitare, i giallorossi hanno messo gli occhi su Christie per il ruolo di terzino. La pista più battuta resta quella di Villar dell’Elche, ma nelle ultime ore avanza anche la candidatura dell’esterno irlandese del Fulham

(sky sport)