Calciomercato Roma, Petagna: "Voglio chiudere la stagione alla Spal ed aiutare la squadra a salvarsi"

A pochi minuti dall'inizio della partita tra Spal ed Hellas Verona è intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare Andrea Petagna, attaccante della squadra di Semplici al centro di una serie di voci di mercato che lo hanno visto accostato anche alla Roma. Il classe 95' ha parlato anche delle possibilità di lasciare la squadra nel corso del mercato di gennaio possibilità che al momento sembrano essere nulle. Queste le sue parole: "Alla Spal sono contento, mi trovo bene qui e non voglio andar via. Finora ho fatto 6 gol, voglio chiudere la stagione in doppia cifra ed aiutare la Spal a salvarsi, poi a giugno vedremo".

(Sky Sport)