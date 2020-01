Calciomercato Roma: per Nzonzi oltre il Rennes interesse anche del Guangzhou di Cannavaro

Steven Nzonzi, centrocampista di proprietà della Roma, continua a essere in cerca di una squadra. Il francese, che la scorsa estate aveva lasciato la Capitale per approdare in Turchia al Galatasaray, dopo aver aver rotto con il club turco adesso è in cerca di una squadra che lo accolga in questo mercato di gennaio. Il club più interessato a lui sembra essere il Rennes, ma in queste ore sembra sia che ad aver superato l'offerta dei francesi sia stato il Guangzhou, club cinese allenato da Fabio Cannavaro. La società cinese sarebbe pronta a offrire a offrire alla Roma un prestito di diciotto mesi per il centrocampista, con l'eventuale obbligo di riscatto, assumendosi l'intero stipendio del francese che si aggira sui 3.6 milioni di euro l'anno.

