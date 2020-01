Calciomercato Roma: per la Fiorentina ipotesi Juan Jesus a titolo definitivo

Con lo scambio Spinazzola-Politano in stand-by, il d.s. Petrachi è nel frattempo al lavoro su altre operazioni di mercato non solo in entrata, ma anche in uscita dove c’è sempre Juan Jesus su cui sarebbe forte l’interesse della Fiorentina. Come riferisce il portale dedicato al calciomercato, in casa viola, con Bonifazi destinato a vestire la maglia della Spal, sta prendendo sempre più quota l’ipotesi di ingaggiare il difensore brasiliano a titolo definitivo sulla base di un contratto triennale. In tal modo verrebbero soddisfatte le richieste della Roma che non avrebbe voluto cedere il giocatore in prestito.

(tuttomercatoweb.com)