Calciomercato Roma, ag. Ibanez: "Mercoledì un giorno importante"

La Roma continua a muoversi sul mercato in cerca di giocatori per rinforzare la rosa di mister Fonseca. Petrachi avrebbe messo nel mirino Roger Ibañez da Silva, classe 1998 difensore centrale dell'Atalanta che però non rientra nei piani di Gasperini. Si parla di un accordo di massima che la società giallorossa potrebbe aver già raggiunto con la squadra bergamasca, e nelle prossime ore è atteso in Italia l'agente del giocatore che dovrà far sapere quale sarà la decisione del suo assistito. Intanto al portale Roma Press ha rilasciato una dichiarazione in merito alla situazione di Ibanez: "Mercoledì un giorno importante".

“Mercoledì un giorno importante“- a @ASRomaPress parla l’agente di #Ibañez (Frederico Moraes) che arriverà in Italia nelle prossime ore — John Solano (@Solano_56) January 12, 2020