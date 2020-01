Calciomercato Roma: osservatori di Tottenham e Chelsea all'Olimpico per visionare Diawara

Questa sera, nel big match dell'Olimpico tra Roma e Juventus, oltre ai 60 mila tifosi che riempiranno gli spalti dello stadio, in tribuna saranno presenti gli scout di Tottenham e Chelsea per visionare dal vivo Amadou Diawara. Come riferisce il portale dedicato al calciomercato, i due club inglesi sarebbero stati attirati dalle buone prestazioni mostrate dal centrocampista giallorosso tanto da aver pensato a lui per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione.

(tmw.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE