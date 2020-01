La permanenza a Roma di Alessandro Florenzi non è scontata. Come riporta l'emittente satellitare, oggi al club giallorosso è arrivata un'offerta del Valencia per il terzino, che sta prendendo in considerazione l'offerta degli spagnoli insieme all'agente. Nei prossimi giorni Roma e Valencia continueranno a parlare dell'eventuale trasferimento, ipotesi presa seriamente in considerazione da tutte le parti in causa.

(Sky Sport)