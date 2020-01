Come ha detto il ds Petrachi, non ci saranno grossi movimenti in questo mercato. La Roma guarda però al futuro, e in particolare alla difesa. Il ds infatti ha messo nel mirino due giovanissimi difensori della Dinamo Zagabria: si tratta di Mario Nikolic (terzini sinistro) e Josko Gvardiol (difensore centrale), il quale però costa 20 milioni.

(corsport)