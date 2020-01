Calciomercato Roma: Nzonzi sempre più vicino al Rennes. In corso contatti per definire i dettagli

Nzonzi è sempre più vicino al Rennes, come fa sapere Nicolò Schira in un tweet sul proprio profilo. Il centrocampista di proprietà della Roma, reduce da un'esperienza semestrale al Galatasaray, si sposterà nuovamente in prestito: sono in corso contatti per definire gli ultimi dettagli tra i giallorossi e i francesi.

Steven #NZonzi is getting closer to #Rennes. New talks between #Roma and Rennes to finalize the deal on loan. Last details. He will leave #Galatasaray, where he played in the first part of the season. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 30, 2020