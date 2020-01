Calciomercato Roma: nuovi contatti con un intermediario del Fluminense per Marcos Paulo

La Roma continua a muoversi sul mercato e, come apprende il portale dedicato al calciomercato, sarebbero stati riavviati i contatti per il giovane attaccante del Fluminense Marcos Paulo, cercato dai giallorossi già nel 2018 dall'allora direttore sportivo Monchi. Un intermediario del club di Rio de Janeiro sarebbe nella Capitale per parlare con la Roma del giocatore 18enne con passaporto portoghese e quindi acquistabile già in questa sessione di mercato.

È però da superare la forte concorrenza di diverse società europee interessate al classe 2001 tra cui Siviglia, Barcellona e Lipsia. Il club tedesco ha già formulato un'offerta di 8 milioni che i brasiliani hanno però respinto forti della clausola rescissoria presente sul suo contratto dal valore di 45 milioni di euro.

