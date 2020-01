Calciomercato Roma: nessun contatto con il Sassuolo per Scamacca

Nelle ultime ore sta circolando la voce di un possibile interessamento della Roma per Gianluca Scamacca, attaccante di proprietà del Sassuolo attualmente in prestito all'Ascoli cresciuto nel settore giovanile di Trigoria. Il club giallorosso vorrebbe riportare infatti a casa il classe '99 per farlo crescere e, nel frattempo, vestire i panni del centravanti di scorta pronto a far rifiatare Edin Dzeko.

(corsport)

Secondo quanto riporta il giornalista Paolo Rocchetti sul suo profilo Twitter però ritorno di Scamacca alla Roma non sembrerebbe così imminente. Dal club Sassuolo infatti non filtra alcuna conferma riguardo ad un possibile trasferimento del classe '99 nella Capitale.