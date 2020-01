Calciomercato Roma, Marotta: "Spinazzola-Politano? Clamore esagerato, non c'erano le condizioni per la firma. E il terzino non ha fatto nessuna foto con noi..."

A pochi minuti dalla gara di campionato tra Lecce ed Inter è intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare Giuseppe Marotta, Amministratore Delegato dell'Inter. Il dirigente nerazzurro ha parlato, fra le altre cose, anche della questione Politano-Spinazzola. Queste le sue dichiarazioni: "Innanzitutto ritengo ci sia stato un clamore mediatico eccessivo. Massimo rispetto per Spinazzola, grande professionista. Le trattative prima di essere definite devono passare attraverso valutazioni fisiche, tecniche, economiche e mediche. Al termine di queste valutazioni la società ha capito che non si poteva arrivare a una firma contrattuale. Non è un inedito, un nostro giocatore Santon per ben tre volte non ha trovato collocazione a seguito di una situazione analoga. La visita medica e le valutazione deve essere approfondite. Era un’operazione da 50 milioni e la società deve valutare attentamente"

Poi l'analisi delle situazioni dei singoli: "A Politano dobbiamo il massimo rispetto, gli abbiamo spiegato la situazione ieri. Sono dei professionisti, devono convivere con questa realtà. E' un nostro calciatore e valuteremo il suo futuro nel migliore dei modi. La foto (riferimento alla foto effettuata da Politano con la sciarpa giallorossa, ndr) fatta non dipende dalla nostra gestione. Spinazzola non ha fatto alcuna foto con noi. L'operazione Spinazzola era un'operazione da 55 milioni di euro. La società ha il diritto ed è giusto che analizzi bene tutte le situazioni".

Marotta ha concluso spiegando poi come l'operazione Giroud possa essere legata alla situazione di Politano: "Giroud? Normale che il management lavori per imbastire delle trattative e c’è il rischio di non arrivare alla conclusione. Ci abbiamo parlato con l’entourage e verranno fatte le giuste valutazione. Può essere legato a Politano".

(Sky Sport)