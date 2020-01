Calciomercato Roma, l'ex ct dell'Inghilterra Allardyce sponsorizza Nzonzi: "Con lui l’Aston Villa si salverebbe"

La Roma oltre che il mercato in entrata deve valutare le mosse da fare per cedere alcuni giocatori. In questa lista rientra sicuramente Steven Nzonzi che, dopo esser stato scaricato dal Galtasary, è in cerca di una nuova squadra. Sam Allardyce, ex ct della nazionale inglese, nella giornata di oggi ha suggerito all'Aston Villa di ingaggiare il francese, che sarebbe un ottimo rinforzo per la squadra attualmente allenata da Dean Smith. Queste le sue parole.

"Neanche a pensarci, con lui l’Aston Villa si salverebbe e uscirebbe fuori dai guai. Sarebbe un grande acquisto per la squadra, eccezionale. E porterebbe a Dean Smith qualità, esperienza ed equilibrio in mezzo al campo. Inoltre le sue doti difensive aiuterebbero il Villa anche per risolvere il problema delle reti subite".

(talkSPORT)