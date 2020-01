Calciomercato Roma, l'allenatore Pacheta: "Villar ha perso 2 kg per lo stress del trasferimento"

L'Elche a breve perderà Villar, pronto a trasferirsi a Roma. L'allenatore del club spagnolo, che ieri è sceso in campo senza contare sul centrocampista, ha parlato così nel post-partita riguardo la situazione di Villar. Queste le parole di Pacheta: "Se lo avessi messo, si sarebbe rotto. Pesa due chili in meno a causa dello stress per questa situazione. La decisione è stata mia, non volevo ferirlo in nessun modo".