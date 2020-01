Alessio Riccardi continua a rimanere in orbita Juventus. Il ds dei bianconeri Paratici aveva seguito il centrocampista della Roma Primavera già in estate, ma aveva incassato il no della società. Gli osservatori del club torinese, però, sono ripiombati sul talento classe 2001 e hanno intrapreso dei contatti con il suo entourage. Per ora Petrachi non ha ancora ricevuto offerte.

(Calciomercato.com)