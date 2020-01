Calciomercato Roma: Fiorentina su Jesus, offerti 6 mln complessivi per prestito con obbligo. Viva l'ipotesi Cagliari

Resta in stallo la situazione di Juan Jesus. Non si sblocca infatti la trattativa tra la Roma e la Fiorentina per il centrale brasiliano, ormai sceso nelle gerarchie di mister Fonseca. Resta alto il gradimento del club viola ma non si trova ancora l'accordo tra le due società. I viola sono fermi all'offerta di 3 milioni presentata nelle scorse settimane, ragion per cui il club giallorosso ha riallacciato i contatti con il Cagliari, altro club interessato a Jesus e pronto a sorpassare la proposta della Fiorentina.

Da Firenze trapelano però notizie di diverso tenore, in particolare sull'offerta dei viola e sulle cifre dell'operazione: proposto il prestito con obbligo di riscatto (per 6 o 18 mesi), l'operazione complessiva sarebbe da 6 milioni di euro. La prima risposta della Roma è stata negativa, ma lo scenario potrebbe cambiare all'inizio della prossima settimana

(Gasport / Il Messaggero / La Nazione)